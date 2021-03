Un vasto incendio si è sviluppato in queste ore sulla montagna tra Norma e Cori.

Nelle operazioni di contenimento delle fiamme sono impegnate i volontari della protezione civile di Norma, i vigili del fuoco del capoluogo pontino, il Dos e un mezzo aereo che sta effettuando continui passaggi per cercare di non far allargare il fronte dell’incendio.

Sul posto anche rappresentanti dell’amministrazione comunale; su tutti il sindaco Gianfranco Tessitori e il consigliere delegato alla Protezione Civile Guglielmo Carella.

Il maltempo, che sta arrivando sulla provincia di Latina potrebbe, per una volta, essere il ben venuto.