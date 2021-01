Una incursione notturna in una scuola dell’infanzia di Sezze. Il plesso di Colli sarebbe stato vandalizzato da sconosciuti, entrati nella struttura non si bene ancora come.

A riportare la notizia la stessa dirigente dell’istituto, Fiorella De Rossi, che ha così commentato: “A chi stanotte si è permesso di profanare la scuola infanzia di Colli, dopo aver provato con la scuola media, dico soltanto che per pochi spicci hanno venduto l’anima al diavolo e impedito di fatto ai bambini di frequentare nella giornata odierna. Infatti, per sicurezza, oggi stesso verrà effettuata la sanificazione”.

Quindi istituto chiuso, oggi, e niente scuola oggi per i piccoli alunni.