“Un gruppo di criminali o di disturbati che devasta una scuola dell’infanzia compie un gesto ignobile. Latina non è questa. Non ci arrenderemo e sistemeremo tutto testimoniando che esiste un’altra Latina, quella del rispetto e della legalità, quella del #primalepersone“.

Non si è fatto attendere l’intervento, attraverso twitter, del sindaco di Latina Damiano Coletta, che è voluto intervenire dopo l’episodio di vandalismo commesso da ‘criminali o disturbati’, come li definisce il primo cittadino, presso la scuola dell’infanzia Alberto Manzi in Viale XVIII Dicembre a Latina.

Nella netta tra mercoledì e giovedì ignoti hanno fatto irruzione nella struttura riducendo i locali come vedere in foto. Non solo. Sono state imbrattate anche diverse pareti dell’istituto. Sul posto la polizia scientifica per cercare di raccogliere elementi utili per le indagini.