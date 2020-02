Valeria Campagna è la più giovane tra i consiglieri comunali di Latina.

A poco più di 18 anni è entrata a far parte della squadra di Damiano Coletta. Lo ha fatto non per grazia ricevuta ma sottoponendosi al giudizio degli elettori che l’hanno premiata.

E’ democraticamente una rappresentante delle istituzioni e come tale va rispettata a prescindere.

Ma va rispettata prima di tutto come persona. Fa male vedere che sui social ormai siano l’odio, la rabbia e il disprezzo da fare da filo conduttore.

Non si accettano, e non accade solo a Valeria Campagna, le opinioni diverse. Si cerca di etichettare, di sminuire, di denigrare l’altro solo perchè la pensa diversamente.

E, in assenza di idee per sostenere le proprie opinioni, si scade nell’insulto, nella minaccia, nell’intervento becero che certo nulla aggiunge o toglie ad una città che di confronto ha decisamente molto bisogno.

Dice bene il sindaco Coletta quando afferma che Valeria Campagna non ha bisogno di essere difesa.

Ha dimostrato, infatti, in questi anni di avere capacità, grinta ed idee da farsi strada da sola e andare ben oltre questa minutaglia.

In un mondo, e in una città, in cui sentiamo parlare di giovani a cui affidare il futuro, di giovani a cui affidare la guida della città e di ricambio generazionale, stona il silenzio degli altri… tutti.

Non si tratta solo di politica si tratta di saper vivere e di creare una società che sia degna di essere definita civile.

Non condividere posizioni, politiche e non, idee, progetti non giustifica mai nessuno ad insultare l’altro.

Valeria Campagna è un esempio per tanti giovani e sicuramente la sua capacità di raggiungere gli obiettivi che si pone dovrebbe essere esempio anche per chi ha più anni di lei.

L’intelligenza, e di contro l’ignoranza, non hanno età, purtroppo fanno parte di una becera indole umana che cresce e si moltiplica solo nella distruzione dell’altro.

Valeria come diceva Dante “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”.

Sarà il tempo, e lo sta già facendo, a darti ragione.

Continua a dire la tua con l’intelligenza e l’educazione che ti contraddistingue già questa è una rivoluzione culturale che potrebbe diventare, si spera, contagiosa.