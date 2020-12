Sarà l’aeroporto militare di Pratica di Mare ad accogliere le milioni di dosi di vaccino anti-Covid pronte a essere trasportate e distribuite in tutto il Paese con camion della Difesa ed elicotteri.

La fase due della lotta al virus parte, quindi, dallo stesso luogo in cui, a pochi giorni dallo scoppio della pandemia, furono rimpatriati gli italiani provenienti da Wuhan.

Il luogo è stato scelto perché, come ha dichiarato il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, deve avere “un livello di sicurezza massima e ad alta sorveglianza”

Ma Pratica di Mare è solo il punto di inizio del sistema della logistica messo a punto nel Piano Vaccini, che prevede le fasi di approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, in particolare per quelle dosi che necessitano della catena del freddo standard, compresa tra i due e gli otto gradi.

Per quanto riguarda i vaccini Pfizer/Biontech – come ricordato, circa 3,4 milioni di dosi arriveranno a gennaio in Italia – sarà la stessa azienda a distribuirli nei 300 punti vaccinali già stati indicati dai territori: questo per le specifiche condizioni nei quali le fiale devono essere conservate.

“L’operazione – annuncia il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini – si chiamerà Eos. Le Forze Armate, facendo tesoro dell’esperienza e competenze logistiche acquisite in questi anni di impegno nelle varie missioni nei diversi teatri internazionali, sono pronte, con uomini e mezzi, a dare il loro contributo”.

La vaccinazione avverrà in luoghi di somministrazione di massa, come ad esempio i drive-through. Per vaccinarsi sarà obbligatorio essersi prenotati nei giorni precedenti e fare la fila in auto, un po’ come accade per sottoporsi al test. Sarà l’esercito ad occuparsi della logistica. Per effettuare il vaccino sarà necessario scendere dall’auto per l’iniezione e aspettare il tempo necessario affinché tutte le registrazioni informatiche siano completate. Prima di andare via sarà rilasciato una sorta di certificato.

E così per la somministrazione della seconda dose del vaccino. Previste anche precauzioni anti-hackeraggio: a essere blindati saranno anche i sistemi informativi, che tracceranno tutti i movimenti delle dosi registrando in un database i parametri di ogni singola somministrazione.