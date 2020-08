Una battaglia iniziata non appena ci si è resi conto di trovarsi davanti ad una pandemia globale. La produzione di un vaccino anti Covid sta per iniziare ufficialmente anche in Italia.

E’ prevista per oggi, infatti, l’inizio della fase uno della sperimentazione del sull’uomo nell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

Il primo volontario sano riceverà il vaccino progettato dall’azienda Biotech Reithera di Castel Romano e finanziato con otto milioni di euro da Regione Lazio e ministero della Ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

In altri paesi del mondo ci sono già alcuni candidati vaccini che stanno seguendo le fasi della sperimentazione. Addirittura c’è chi è già alla fase III e da quì ad alcuni mesi potrebbe già produrre le prime dosi.

La strada che inizia oggi in Italia punta a verificare la sicurezza del farmaco. A questa fase uno, seguiranno una fase due ed un tre, condotte su numeri più ampi di individui per dare le risposte sull’efficacia.

Questa vaccino, a cui è stato dato il nome di Grad-CoV2, sarà somministrato a una sola persona, che in seguito alla vaccinazione sarà tenuta in osservazione per qualche ora. Dopo quattro giorni è prevista la somministrare ad altre due persone, poi ad altre quattro e così via, fino ad arrivare ai 90 previsti dalla fase 1.

In una prima fase verranno presi in considerazione soggetti con meno di 55 anni per arrivare in un secondo momento a chi ne ha oltre 65. Secondo il protocollo stabilito dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) i 90 volontari sono infatti organizzati in due coorti: una di 45 individui sani di età compresa tra 18 e 55 anni e una di 45 individui sani di età compresa tra 65 e 85 anni. Ogni gruppo di età è diviso in tre sottogruppi di 15, ciascuno dei quali riceverà tre dosi crescenti.

All’estero la sperimentazione riguarda migliaia di persone e tra Gran Bretagna (Oxford), Stati Uniti e Cina, e diversi vaccini hanno almeno superato la fase I e II. Nei giorni scorsi anche la Russia, per bocca del leader Putin ha annunciato di avere un vaccino. Ma in questo caso ci sono i dubbi della comunità scientifica: arrivati per ultimi nella grande corsa, i russi non avrebbero ancora fornito dati.