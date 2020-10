La campagna vaccinale contro l’influenzza sta entrando nel vivo.

L’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio ha comunicato che sono già 607 mila le dosi del vaccino antinfluenzale consegnate ai medici delle Asl.

23 mila solo ai medici della Asl di Latina mentre il resto è stato distribuito con 120 mila dosi ai medici della Asl Roma 1, 140 mila ai medici della Asl Roma 2, 72 mila ai medici della Asl Roma 3, 31 mila ai medici della Asl Roma 4, 39 mila ai medici della Asl Roma 5, 59 mila ai medici della Asl Roma 6, 53 mila ai medici della Asl di Viterbo, 13 mila ai medici della Asl di Rieti e 57 mila ai medici della Asl di Frosinone.

“Il vaccino – sottolineano – è gratuito e sicuro e il cittadino può contattare il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta per prenotarlo”.

In concomitanza con la pandemia da Coronavirus la raccomandazione a vaccinarsi è rivolta in primis alle fasce più deboli della società e alle persone più esposte alle complicazioni che il Covid 19 comporta, quindi over 65, e persone gravate da altre patologie invalidanti.