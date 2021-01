Comincia a consolidarsi il dato delle vaccinazioni da Covid 19 in Italia e nel Lazio.

A livello nazionale sono state somministrate circa 85mila dosi ad oggi 3 gennaio 2021 di cui 72mila effettuati su operatori sanitari e sociosanitari, quasi 7mila a personale non sanitarie, mentre gli ospiti di strutture residenziali vaccinati sono stati poco meno di 5mila.

Le somministrazioni maggiori sono state registrati nel Lazio dove l’assessore regionale Alessio D’Amato ha annunciato che sono state superate le 20mila somministrazioni.

Questa mattina, infatti, l’assessore e il mattina insieme al Presidente Nicola Zingaretti hanno fatto visita al Centro vaccinale ospedaliero Covid dell’Santo Spirito per un augurio agli operatori che sono impegnati in questi giorni nella campagna di vaccinazione che prosegue a pieno regime e senza sosta.

Nei prossimi giorni aumenteremo la capacità produttiva secondo la disponibilità dei vaccini.

“Anche oggi abbiamo – ha spiegato sui social Zingaretti – incontrato gli operatori della sanità che stanno andando avanti nella campagna per somministrare il vaccino anti Covid. Grazie perche’ nel Lazio i numeri sono davvero ottimi. Come ex paziente Covid, ora sono immune, ma quando sara’ il mio turno faro’ il vaccino”.