La sospensione, in via precauzionale, della somministrazione dei vaccini Astra Zeneca e Johnson&Johnson non influirà sull’andamento della campagna vaccinale in Italia e nel Lazio.

Come si legge sulle pagine del quotidiano il Messaggero, infatti, ieri la Ue ha annunciato la disponibilità di ulteriori 50 milioni di dosi Pfizer-BioNtech, di cui quasi 7 verranno consegnate agli hub vaccinali della Penisola nel primo trimestre.

Una quota che permetterà di sopperire alle circa 7 milioni di dosi del vaccino monodose Janssen (branca farmaceutica del gruppo Johnson&Johnson) che per il momento restano in sospeso.

Per altro, ieri la presidente della commissione Ue Von der Leyen ha fatto sapere di “star negoziando un contratto per 1,8 miliardi di dosi Pfizer nel 2022-23”. L’orientamento della Ue, quindi, è di affidarsi ai vaccini a mRna, come Pfizer e Moderna, rispetto a quelli a vettore virale come AstraZeneca e J&J (e Sputnik), i cui contratti per il 2022 si proverà ad annullare.

Oltre al momentaneo stop di Johnson&Johnson e alla sua quasi certa limitazione ai soli over60 (Ema e Aifa si esprimeranno la prossima settimana), anche AstraZeneca torna ad essere al centro dell’attenzione anche se, al tirare delle somme, bisogna sempre affidarsi ai numeri, che in questo senso sono molto chiari: solo ieri in Italia i morti per Covid sono stati 469, le reazioni avverse riscontrate finora al vaccino, su 25 milioni di dosi somministrate, sono state 86.