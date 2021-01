Gli over 80 potranno prenotarsi per il vaccino anti-Covid dal prossimo 1 febbraio. A causa dei ritardi nelle forniture il calendario delle vaccinazioni per questa prima fascia di età ha subito delle modifiche.

Per usufruirne è necessario andare sul portale #SaluteLazio e scegliere uno dei punti di somministrazione presenti sul territorio regionale. Per la prenotazione sarà necessario il codice fiscale. In base alla fascia oraria disponibile ed al punto di somministrazione scelto, verrà prenotata automaticamente anche la seconda dose del vaccino.

Le somministrazioni del vaccino anti covid partiranno dall’8 febbraio e si potrà accedere ai punti di somministrazione solo se in possesso del codice di prenotazione.

In alternativa, sempre dal 1 febbraio, sarà possibile prenotarsi con l’ausilio del proprio medico di medicina generale, che gestirà la prenotazione e potrà effettuare la vaccinazione direttamente nel proprio studio o in studi aggregati. L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria

Per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800118800.