Un’azienda storica che proprio quest’anno festeggia 145 anni di attività.

Un’azienda che proprio nel 2020 ha ottenuto un importantissimo riconoscimento a supporto del lavoro messo in campo all’insegna della qualità e dell’efficienza.

Si tratta della storica azienda associata ad Unindustria “Pallini SpA”, tra le più prestigiose in Italia nel campo del beverage e fiore all’occhiello per l’eccellenza del “Made in Italy”, è salita alla ribalta internazionale per il limoncello Pallini con l’assegnazione della medaglia d’oro conseguita al Concours Mondial de Bruxelles – Spirit Selection 2020, che si è tenuto nella capitale belga e che, giunto alla sua ventunesima edizione, premia i migliori spiriti di tutto il mondo.

La notizia di questo prestigioso riconoscimento internazionale riempie di orgoglio il sistema delle imprese del Lazio.

La capacità imprenditoriale unita alla qualità del prodotto sono segni distintivi di un’impresa come la Pallini, che con i suoi stabilimenti di Roma sulla Tiburtina, è riuscita a mantenere un forte legame con il territorio, pur avendo una grande vocazione internazionale, esportando i suoi prodotti in oltre 35 Paesi. In un contesto come quello odierno di così grande difficoltà, sapere che un’eccellenza del nostro Made In Italy ha visto il suo prodotto riconosciuto come il migliore in una così autorevole e prestigiosa competizione, è un’iniezione di fiducia e di ottimismo per tutte le aziende del nostro territorio che quotidianamente lavorano con passione e determinazione.