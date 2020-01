E’ Tiziana Vona, dirigente della Self Garden Srl, il nuovo presidente della sezione servizi ambientali di Unindustria per il quadriennio 2020-2024.

La Sezione associa 56 aziende per 2500 dipendenti.

Tiziana Vona è stata eletta all’unanimità dall’assemblea che ha nominato come vice presidenti Maurizio Annesi (Biokit Safety & Environmental Srl), Luca Caratto (Ecotherm Srl) e Valter Lozza (Mad Srl).

Eletti componenti del consiglio direttivo della sezione: Dante Ortolani (Ecosystem Spa); Loris Di Giammaria (Ciana Srl); Francesco Farinelli (Farm Srl); Enrico Giuliano (Centro Servizi Ambientali S.R.L.); Marina Icovi (Aedes Srl); Alessio Mastroianni (O.S.I. Srl); Filippo Petrianni (C.E.S.Pe. Srl); Giuseppe Porcarelli (Porcarelli Gino & Co Srl).

“Come presidente è mia intenzione proseguire una attiva e propositiva interlocuzione con le istituzioni, sia regionali che locali, sulle tematiche ambientali. Attraverso specifici gruppi di lavoro cercheremo di sviluppare progetti di innovazione incentivando – spiega Tiziana Vonala – la ricerca e il trasferimento tecnologico. Cercheremo di promuovere le competenze e la circolazione delle idee anche con l’obiettivo di una più capillare diffusione della cultura ambientale”.

Tiziana Vona, Dirigente, che vanta un’esperienza ultraventennale nel settore, è a capo della Self Garden dal 1994. E’ Auditor ISO 9001 -14001 e OHSAS 18001 – ISO 45001:2018 per la gestione dei Sistemi Integrati Qualità Ambiente e Sicurezza nel settore trattamento e recupero rifiuti. E’ inoltre coordinatore tecnico scientifico nelle attività di Ricerca & Sviluppo, in collaborazione con Consorzio Interuniversitario INSTM Università di Firenze – Università degli Studi della Tuscia – dipartimento Dafne.

E’ stata componente dell’Osservatorio rifiuti del Comune di Aprilia dal 2016 al 2019 e Componente del Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Latina dal 2016 al 2018. Fa inoltre parte del Consiglio Direttivo C.A.A.P Consorzio Artigiani Aprilia dal 2018 e Socio fondatore Cluster Health Innovation and Community, C.H.I.C.O.