Nei giorni scorsi è stata installata, all’interno del terreno di proprietà della Comunità Montana a Roccagorga, in località Prunacci, una vasca antincendio che faciliterà molto le azioni di contrasto agli incendi boschivi che, purtroppo, ogni anno distruggono numerosi ettari di boschi e vegetazione.

Il tutto avvenuto grazie al contributo dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile e il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato (COV).

“Come comunità Montana – commenta il commissario straordinario liquidatore Onorato Nardacci – abbiamo sempre creduto che la collaborazione tra Enti e associazioni di cittadini va sostenuta ed incoraggiata. In questa specifica situazione, poi, non potevamo non fare la nostra parte.

Abbiamo fin da subito accolto la richiesta delle associazioni di volontariato e ci siamo attivati con Acqualatina affinché predisponesse una fornitura di acqua idonea al servizio che si vuole fornire ed una nuova bocchetta per l’approvvigionamento delle autobotti di soccorso. Questo è solo uno dei servizi associati con cui prepariamo il terreno alla futura Unione dei Comuni Montani dovrà garantire al territorio”.