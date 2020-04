Latina avrà una sede della Capitaneria di Porto. La decisione è stata avallata ieri in commissione comunale bilancio.

La sede assegnata con un’apposita convenzione è temporanea. La nuova sede sarà a Borgo Grappa, ma per la stagione 2020 la capitaneria di porto resterà a Borgo Sabotino.

La notizia era stata comunicata dal presidente Ernesto Coletta consigliere di Lbc e sulla vicenda, con una precisione, è intervenuto il consigliere comunale del partito di Giorgia Meloni, Matilde Celentano.

“Siamo soddisfatti dell’esito della commissione bilancio di ieri che ha dato parere favorevole alla delibera di giunta per stabilire un presidio di Capitaneria di Porto a Latina. Il progetto di avere un presidio a Latina è nato proprio da una mozione presentata da Fratelli d’Italia ed approvata all’unanimità dal consiglio comunale ad ottobre. Siamo lieti – spiega la Celentano – che non sia rimasta lettera morta e che anzi l’amministrazione abbia interloquito con la Guardia Costiera per trovare la soluzione migliore”.

La richiesta era stata formulata dal sindaco, Damiano Coletta, a gennaio di quest’anno ed indirizzata al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il Comune di Latina ha messo a punto, infatti, una convenzione conveniente anche sotto il profilo economico evitando di pagare il servizio alla Capitaneria di porto di Terracina, grazie ad un comodato gratuito dell’immobile e sul pagamento dei consumi (eccetto quelli di telefonia) da parte dell’ente.

La Capitaneria di porto, inoltre, svolge un ruolo centrale che non è limitato al solo soccorso in mare, ma è anche un presidio di controllo del territorio e dell’ambiente.

“Bene ha fatto il Comune di Latina – conclude la Celentano – a mettere a disposizione la casa cantoniera di Borgo Sabotino, dove avrà sede la Capitaneria almeno per i tre mesi dell’estate 2020. Ci auguriamo che quella che quest’anno sarà solo una sperimentazione, possa diventare un presidio permanente nel prossimo anno”.