Si è conclusa domenica 22 dicembre, con la premiazione dei vincitori e delle vincitrici del “I° Torneo di Beach Volley città di Latina”, la seconda edizione di “Una Schiacciata per la Solidarietà”.

L’evento è stato organizzato dall’Air Beach Volley School, dalll’Air Sport Village e dall’Aeronautica Militare Italiana (4° Brigata Telecomunicazioni e sistemi per DA/AV di Borgo Piave).

La kermesse si è svolta al PalaEagle.

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di una raccolta fondi da donare all’Associazione Alessandro Laganà Onlus che da tanti anni si occupa di finanziare la ricerca e la lotta alle leucemie.

I fondi sono stati destinati al progetto “Latina contro le leucemie e i tumori del sangue”.

La somma raccolta è stata di 1.200 euro.

I testimonial di questa seconda edizione sono stati Viktoria Orsi Toth e Alex Ranghieri, i due atleti, avieri in forza all’Aeronautica militare, fanno parte della nazionale italiana di beach volley.

L’Air Beach Volley School ha organizzato per l’occasione il: “I° Torneo di Beach Volley Città di Latina”, torneo 2×2 maschile e femminile. I vincitori di questa prima edizione sono stati, per gli uomini: Valerio Aquilani e Luigi Musacchio, atleti della Nazionale F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) di Beach Volley seguiti dal nuovo DT ed Allenatore Antonio M. Corongiu.

Per le donne hanno vinto: Giulia Antonicelli (Coach dell’Air Beach Volley School) e Piera Gemelli (corsista dell’A.B.V.S.). Le premiazioni si sono svolte alla presenza del Generale di Brigata Vincenzo Falzarano, il comandante della 4^ Brigata Telecomunicazioni e sistemi per DA/AV di Borgo Piave, di Dario Laganà (rappresentante dell’Ass. Alessandro Laganà Onlus e fratello di Alessandro), della Dottoressa Michelina Santopadre (del reparto ematologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina). La Top Volley Cisterna, anche in questa seconda edizione, ha voluto testimoniare la sua vicinanza allo scopo benefico ed all’Air Sport Village con la presenza all’evento del suo capitano Daniele Sottile.

Bellissime le esibizioni di Beach Volley Young di ragazze e ragazzi Under 16 e bambini e bambine Under 10 (che giocano e si allenano regolarmente all’Air Beach Volley School), seguite dai Coach Luca Ciccarelli e Giulia Antonicelli. A fine esibizione i bambini hanno fatto merenda con i dolci portati da Babbo Natale ed offerti da uno degli sponsor della manifestazione.

I Giovani Filarmonici Pontini si sono esibiti con un concerto speciale, con il pubblico ad ascoltarli a piedi scalzi sulla sabbia dei campi (riscaldati) del PalaEagle.

I giovani musicisti, diretti da Stefania Cimino, hanno deliziato tutti i presenti con composizioni a tema natalizio.

Ha divertito e stupito tutti con i suoi giochi di magia “vis a vis” il giovanissimo e talentuosissimo mago Samuele Di Palma.

Anche in questa seconda edizione il Comune di Latina, ha concesso il suo patrocinio all’evento; inoltre la manifestazione è stata inserita nel programma ufficiale dei festeggiamenti per l’87° compleanno della città di Latina, e per le manifestazioni dedicate alle festività natalizie della città.

Grazie alla Opes Latina, al Comitato Paralimpico, alla Fenalc, al gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, F.S.S.I., FIPAV, CONI, ai militari della 4^ Brigata per il sostegno, la professionalità e la sensibilità dimostrate. Grazie agli atleti e a tutti gli intervenuti alla manifestazione, che hanno sfidato anche le condizioni meteorologiche avverse del weekend della manifestazione. Appuntamento a tutti alla III^ edizione di “Una Schiacciata per la Solidarietà”.