Un decesso ed un nuovo contagiato, questo il bilancio giornaliero della Asl di Latina.

La persona scomparsa è una donna di Priverno, di 57 anni, per ricordare la quale il comune lepino oggi ha proclamato il lutto cittadino.

Il nuovo contagiato, invece, è di un cittadino indiano, residente a Sabaudia.

Lo ha comunicato la Asl. Il caso è stato segnalato dal medico di base dello straniero.

Le autorità stanno ora facendo le debite ricerche tra le persone che hanno avuto contatti con l’uomo in questo periodo. Come noto, la comunità indiana è molto presente in zona.

Le condizioni della persona infetta non richiedono il ricovero in ospedale, pertanto il paziente è trattato a domicilio.

In generale, dalla Asl sottolineano che non ci sono stati nuovi decessi e non ci sono pazienti Covid ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Goretti di Latina.