L’emergenza coronavirus ha comportato diversi cambiamenti nella gestione della vita quotidiana di ciascuno di noi.

“Nulla sarà più come prima” non è solo una frase ma la consapevolezza del fatto che dalla scuola, al lavoro, dal tempo libero allo sport, molto dovrà mutare per rispettare quelle regole necessarie ad evitare impennate di contagi.

Non fa eccezione la mobilità.

Distanziamenti, gel igienizzanti, sanificazioni, mascherine e guanti sono qualcosa ma non sono abbastanza.

“Mentre i sindaci di Milano e Roma (solo per citarne alcuni) – interviene Massimo Frisetti, della segreteria comunale del Pd – già da tempo ipotizzano il periodo post emergenziale, a Latina la mobilità alternativa sembra non essere più una priorità. Lontani i tempi di ‘bici in città’, l’amministrazione ha totalmente obliterato la questione del trasporto pubblico ‘green’. Per garantire le distanze di sicurezza all’interno dei mezzi, la capienza sarà drasticamente ridotta, rendendo quasi affidata alla sorte la possibilità di muoversi utilizzando gli autobus comunali”.

Tutto questo genererà ovvie ripercussioni sull’impiego di mezzi privati, principalmente le auto, con aumenti prevedibili dei livelli di smog in città.

“Dobbiamo riconvertire le nostre strade e perché no, gettare le basi per connettere il centro città alla stazione, ai luoghi di interesse. Inoltre, un territorio completamente pianeggiante, il cui il lido dista circa 5 km dal centro, non può non essere dotato di un’ampia scelta di trasporti alternativi: monopattini, biciclette ed eventualmente scooter elettrici. Tutto ciò, a Latina, è pura utopia. Servizi di bike e scooter sharing comunali (garantendo una dotazione di guanti usa e getta, santificandoli ad intervalli regolari) e privati, rastrelliere sparse in città e al mare, sono totalmente assenti”.

Eppure secondo Frisetti per recuperare il tempo perduto basta guardare a chi ha già lavorato in tal senso.

“Va segnalato che un Piano emergenziale per la mobilità post Covid in Italia è già pronto. Lo hanno redatto Paolo Pinzuti con Gabriele Sangalli, con gli urbanisti Paolo Gandolfi, Valerio Montieri e Matteo Dondé ed è disponibile sul sito https://www.bikeitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilità-urbana-post-covid.pdf. Basterebbe, a volte, solamente prendere spunto e copiare dai più virtuosi”.