Latinaquotidiano.it è sbarcato su Telegram!

Il canale di messaggistica che ha preso più piede in questi ultimi mesi, grazie alle notevoli capacità di veicolare non solo chat ma anche flussi di informazione, attraverso i canali, sempore più utilizzati da moltissime testate giornalistiche.

Una funzione che rende Telegram davvero unico, e sicuramente molto diverso dal suo concorrente più famoso, che tra l’altro si è attirato più di una critica per la poca trasparenza sulla gestione dei dati degli utenti, spingendo molte persone a scaricare l’App dell’aeroplanino di carta.

Un simile strumento, che sempre più spesso viene scaricato e usato contemporaneamente alle altre applicazioni per smartphone, è così entrato di diritto nell’orbita di interesse di Latinaquotidiano.it, il giornale di Latina e provincia, nato digitale.

Latinaquotidiano.it non poteva mancare a questo appuntamento avendo deciso di stare sempre vicino ai tanti lettori che ci seguono e che aumentano ogni giorno. La politica, la cronaca, lo sport, le rubriche e l’attualità sono i nostri argomenti di punta. Latinaquotidiano.it ha aperto il proprio canale per dare ai suoi lettori la possibilità di ricevere le ultime notizie praticamente in diretta, con il collegamento al sito di LQ.

Un ulteriore passo avanti nella diffusione di notizie e informazioni utili, puntando a una digitalizzazione sempre più ampia e multi-canale. Ora non dovete far altro che cercare su Telegram il nostro canale e iscrivervi: Sarete i benvenuti e sempre collegati con noi. Vi aspettiamo su https://t.me/latinaquotidiano