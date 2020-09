Una realtà che sta iniziando a far sentire la propria voce all’interno del centro destra a livello nazione. E’ quella di “Cambiamo”, partito che si stringe attorno alla figura di Giovanni Toti, neo eletto presidente della regione Liguria.

Il partito è molto attivo anche nel Lazio ed era presente nella competizione elettorale di Terracina a sostegno della candidata sindaco Roberta Tintari.

L’analisi della tornata elettorale appena passata nelle parole consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di “Cambiamo con Toti”, Adriano Palozzi: “Queste elezioni regionali e amministrative testimoniano l’attrattività e la credibilità del progetto politico di “Cambiamo”, che cresce sui territori e diventa sempre più un punto di riferimento per i cittadini. Non solo in Liguria, dove il presidente Toti ottiene una schiacciante vittoria e la nostra lista è primo partito della coalizione con quasi il 23% dei consensi, ma anche in altre regioni e città italiane”

“In realtà del Lazio, come Terracina, comune di quasi 50mila abitanti – continua Palozzi -, la lista di Cambiamo sta oscillando tra il 3 e il 4%, mentre a Reggio Calabria le proiezioni danno il nostro movimento a oltre il 4% e a Matera viaggiamo intorno al 5%.

Anche nel Lazio e nella Capitale d’Italia, dunque, “Cambiamo” sta operando quotidianamente per un radicamento sempre più concreto ed efficiente, promuovendo una rete di comitati territoriali che stanno ricevendo l’attenzione di tanti cittadini e l’adesione di numerosi amministratori locali”.