Torna a riunirsi il tavolo di confronto e discussione che punta, in un momento particolarmente difficile e complesso, come quello che non solo Latina ma tutta la provincia e il resto del mondo stanno affrontando a trovare la massima sintesi sul piano politico ed operativo per mettere in campo azioni a sostegno delle comunità.

Hanno partecipato, in videoconferenza, il sindaco Damiano Coletta, il deputato europeo Matteo Adinolfi, il senatore Nicola Calandrini, il deputato Raffaele Trano, i consiglieri regionali Enrico Forte e Giuseppe Simeone e, in rappresentanza di Italia Viva, Giorgio Fiore oltre al vice sindaco Maria Paola Briganti e agli assessori Patrizia Ciccarelli, Simona Lepori e Gianmarco Proietti.

All’incontro erano stati invitati anche il senatore Marinella Pacifico, il deputato Claudio Durigon, il consigliere regionale Orlando Angelo Tripodi e, in rappresentanza del movimento “Articolo 1”, Fabrizio Porcari.

Obiettivo di fare il punto sulla strategia da mettere in atto per una serie di interventi di supporto all’economia locale.

Tutti i partecipanti hanno ribadito la presenza delle istituzioni al fianco dei lavoratori, delle categorie e delle imprese che rischiano di pagare il prezzo più alto, in termini economici, in seguito alla pandemia da Coronavirus.

Balneari, commercianti, ristoratori, piccole imprese sono state poste al centro degli interventi dei presenti e delle loro proposte, raccolte dal sindaco Damiano Coletta con l’obiettivo di dare loro, laddove possibile, concretezza attraverso la presentazione al tavolo strategico per il “Patto per Latina”, avviato dall’amministrazione comunale.

Da più parti è stato sottolineato che una risposta dovrà venire dall’avvio di opere pubbliche che contribuiscano a rimettere in moto il volano dell’economia locale, quale ad esempio, ma non solo, l’avvio del cantiere della Roma-Latina.

Tra gli impegni, anche quello di verificare la possibilità di prevedere ulteriori aperture di esercizi commerciali a partire già dal maggio, qualora i primi riscontri della Fase 2 risultino confortanti sul piano del numero dei nuovi contagi.

“Mai come ora le forze politiche del nostro territorio – evidenzia il sindaco Damiano Coletta – devono fare sistema in funzione del bene comune. La politica in questa fase deve muoversi unitariamente. Abbiamo il dovere di chiedere con forza al governo centrale e regionale risorse, strumenti ed opportunità per aiutare la ripresa dell’economia della seconda città del Lazio e di tutto il territorio provinciale”.