Si allunga ogni ora la lista di esponenti politici del territorio pontino che esprimono soddisfazione per la conclusione della vicenda Striscia la Notizia.

In poco più di due giorni sono intervenuti ex assessori comunali come Maurizio Guercio, l’ex federale di An, Silvano Moffa, e ancora ex sindaci come quello di Norma, Sergio Mancini, di Priverno, Umberto Macci, l’ex consigliere comunale a Latina, Chiarato, l’ex sindaco e consigliere comunale di Pontinia, nonchè ex federale di An a Latina, Giuseppe Mochi.

“Quel taroccato filmato, come il famoso premeditato bacio del Getsemani, pur nella sua evidente banalità ed incredulità, è risultato sufficiente per la rimozione studiata di un preciso progetto politico. Quali sono state le conseguenze politiche ed amministrative di questa becera forzatura, risulta desolatamente chiara nella cronaca dell’attualità. Vincenzo Zaccheo, nonostante il paranoico colpo politico subito, ha intrapreso una battaglia giudiziaria silente, paziente e responsabile per giungere a quella verità. La decisa risolutezza – spiega Mancini – di Zaccheo rimane una prospettiva di riscatto per ogni amministratore mobbizzato da gruppi manovrati da poteri forti orientati a divorare le risorse strutturali di un territorio”.

La sentenza ha non solo dato giustizia a Zaccheo ma ha, soprattutto riportato in primo piano un dibattito, forse mai realmente sopito, su chi fosse la “Penelope” di quel caso mediatico che, di fatto, ha cancellato la destra a Latina per anni.

“Il prevalere della politica provinciale – spiega Macci – fondata sulla logica del “dividi et impera” ha portato, oltre ad una perdita di competività, ad un vero e proprio arretramento culturale, sociale ed economico di tutta la nostra provincia le cui conseguenze sono ogni giorno più evidenti”.

Il 2010, e nello specifico la seconda consiliatura dell’era Zaccheo, era stata segnata da non poche tensioni interne ad un partito il Pdl nato da una fusione a freddo che stava stretta a molti.

A far precipitare la crisi, radicata nei rapporti ormai logori tra Forza Italia e An, era stato il celebre “fuori onda” di Striscia la notizia.

“Auspico che questa notizia possa dare il via ad una vera e propria rinascita di valori, di idee e di progetti per il nostro territorio. Mi sento di rivolgere – conclude Mochi – un appello pubblico a Vincenzo Zaccheo per una ridiscesa in campo che non può essere ulteriormente prorogata. La sua esperienza – spiega Mochi – illuminerà come un faro le nuove generazioni sempre più disinnamorate della politica. In questo caso la carta d’identità per un leader politico conta e come. Un comune importante come Latina, reduce da dieci anni di buio amministrativo ha bisogno di del dinamismo dell’energia e della memoria storica che soltanto Zaccheo può mettere in campo”.

Insomma una schiera di ex chiede a Zaccheo di tornare in campo.

Contestualmente prende forma quello che potrebbe essere il leit motiv della campagna elettorale con una caccia alle streghe che, per ora, è solo all’inizio e che, potrebbe, non portare a nulla se non all’ennesima, insalubre, frammentazione del centrodestra.

Oggi l’anomalia, forse sta nel fatto che nessuno dei vertici dei partiti di centrodestra si sia pronunciato nel merito.