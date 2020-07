Un malore mentre era al lavoro nella zona nei pressi dello Scivosplash, in via Acquaviva, a Latina.

La vittima è Paolo Pannone, impegnato nel suo lavoro di giardiniere presso un cliente privato.

Secondo una prima ricostruzione sembra che sia stato colpito da un malore mentre si accingeva a risalire sul suo furgone. La chiamata al 118 è arrivata immediatamente, ma quando sono intervenuti i sanitari, per Pannone non c’era più nulla da fare.

Il caldo, e la fatica del lavoro manuale che svolgeva potrebbero essergli state fatali.

Pannone aveva 55 anni ed era molto conosciuto a Latina, come a Sabaudia. Un famiglia piena di talenti, come i fratelli Gianfranco, regista e documentarista e Giuseppe, avvocato da sempre impegnato in politica.