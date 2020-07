Come ogni mattina, o quasi, stava pescando sul molo di Sant’Anastasia, a Fondi.

All’improvviso ha accusato un malore. Un fortissimo dolore al petto ed ha chiesto aiuto.

Immediati sono scattati i soccorsi. Il 118 ha fatto anche intervenire l’equipaggio in elicottero, ma per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare.

Vani sono risultati i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

A quanto pare, l’uomo, cardiopatico, è caduto dalla scogliera dopo aver accusato il malore.

La vittima era molto conosciuta in città. Come detto, amava pescare e molto spesso lo si vedeva li, sul molo, con la canna da pesca in mano.

Ad accompagnarlo la moglie. Tutti e due conoscevano le condizioni di salute dell’uomo, e lei lo seguiva per assicurarsi che stesse bene.

Una precauzione che, però, non è stata sufficiente per salvargli la vita.