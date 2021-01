Una legge per punire chi fa propaganda di fascismo e nazismo anche online . E’ la proposta di legge di iniziativa popolare che parte da un piccolo centro della Toscana. Questa mattina una delegazione di Energia Democratica Latina , l’area del Pd che fa riferimento ad Anna Ascani , si è recatapresso l’ufficio dello sportello del cittadino di Corso della Repubblica 116, per sottoscriverla.

“ Legge Antifascista Stazzema ” è il progetto che sta portando avanti il piccolo paese della Versilia segnato da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell’agosto del 1944.

Rispetto alla legge Mancino mira a colpire precisamente determinate fattispecie di reato, configurando così pene certe. Ci sono – secondo i proponenti – forme consolidate di propaganda fascista che sono impunite e la proposta di legge le evidenzia. I reperti storici non sono contemplati, se sono per finalità di studio, di conservazione museale o di ricerca.

Per aderire è necessario firmare il modulo di proposta di legge fornendo i propri dati anagrafici. La normativa prevede un minimo di 50mila firme , e l’obiettivo che si è dato il comitato promotore è raggiungerle entro il 31 marzo ”.

“ A Latina si può firmare il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13 – dicono da Energia Democratica – ma invitiamo i cittadini di tutta la nostra provincia a recarsi presso il proprio palazzo comunale per sostenere l’iniziativa.

“Questa non è una battaglia di una parte – hanno concluso i rappresentanti di Energia Democratica Latina – è una battaglia di civiltà che tutti i convinti democratici, indipendentemente dal partito che sentono più vicino, dovrebbero sottoscrivere. Invitiamo gli esponenti delle principali forze politiche della città a prendere una posizione chiara in tal senso e ad unirsi a noi nella campagna di informazione per questa iniziativa di legge popolare”.