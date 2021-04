Il vaccino è l’unica arma efficace per combattere la pandemia da covid 19.

Il problema è che, almeno in questa fase, le case farmaceutiche si stanno dimostrando totalmente inadeguate nell’affrontare la grande richiesta. Una impreparazione, però, che comunque alla fine frutterà un enorme guadagno un po’ a tutti, anche se questo è un altro discorso.

Servono le dosi, ma mancano le dosi. questo succede un po’ in tutto il mondo anche se qualcuno ci sta mettendo del proprio.

Arriva dagli Usa la notizia, riportata dai colleghi del New York Times che, a causa di un errore umano, circa 15 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson dovranno, con ogni probabilità, essere buttate…

Nello stabilimento di Baltimora, a causa di un errore umano “si sono rovinate 15 milioni di dosi di vaccino J&J, causando ritardi nelle consegne negli Stati Uniti”, riporta il New York Times.

“I lavoratori – si legge – hanno accidentalmente fuso gli ingredienti dei vaccini diverse settimane fa, rovinando circa 15 milioni di dosi e costringendo le autorità di regolamentazione a ritardare l’autorizzazione delle linee di produzione dell’impianto”.

L’impianto in causa è gestito da Emergent BioSolutions, partner di Johnson & Johnson e anche di AstraZeneca. La Fda sta indagando sull’errore, ma l’episodio ha inevitabilmente portato a una sospensione temporanea delle future consegne di vaccino J&J prodotte da questo sito.

L’errore, scrive il Nyt, non influisce sulle dosi di Johnson&Johnson attualmente fornite e utilizzate a livello nazionale, che sono state prodotte nei Paesi Bassi, ma sulle future spedizioni del vaccino che sarebbero dovuto provenire proprio dall’imponente stabilimento di Baltimora. I funzionari federali prevedono di riuscire comunque ad avere le dosi sufficienti per soddisfare l’impegno preso dal presidente Biden di fornire abbastanza vaccini entro la fine di maggio per immunizzare l’intera popolazione adulta.

Prospettiva che al momento si scontra coi numeri di dosi consegnate. J&J aveva l’obiettivo di spedire 20 milioni di dosi al governo degli Stati Uniti entro la fine di marzo, come affermato dalla società in una dichiarazione, ma ne ha consegnate solo 6,8 milioni e somministrate 3,3 milioni. Fonte Il Sole 24 Ore

La tanto paventata accelerazione della campagna vaccinale nel Lazio, con l’arrivo delle dosi del farmaco di Johnson e Johnson potrebbe, quindi, subire una brusca frenata…