Grosso sequestro di hashish quello eseguito dagli uomini della Questura di Latina.

L’operazione rientra nel programma di monitoraggio del territorio per prevenire i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone del golfo di Gaeta.

In questa ottica rientra la perquisizione effettuata a casa di un giovanissimo, appena diciottenne, incensurato, ma già ritenuto ritenuto uno dei maggiori rifornitori di droga del sud-pontino, con una lunghissima lista di clienti.

A casa del ragazzo sono stati rinvenuti 8 panetti di hashish del peso complessivo di circa un chilogrammo.

Nonostante la sostanza fosse stata accuratamente nascosta, il fiuto di Isco, cane antidroga di Nettuno, ha svelato agli agenti il nascondiglio.

Sotto sequestro sono finiti anche un bilancio di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare.

L’indagato, D.D.A., è stato condotto presso gli uffici di Polizia di via Roma e, al termine delle formalità di rito, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria di Cassino per la convalida dell’arresto.

Per altro, il giovane arrestato già nel mese di maggio aveva tentato di sottrarsi ad un controllo di polizia, dandosi alla fuga ma senza successo. In quella occasione, per lui, solo una multa per le ripetute violazioni al codice della strada con le quali aveva messo in pericolo diverse persone.