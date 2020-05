Un boato fortissimo e una scossa di terremoto di magnitudo 3.3, come rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha svegliato questa mattina all’alba migliaia di persone.

E’ accaduto a Fonte Nuova, alle porte di Roma poco dopo le 5. In tanti sono scesi per strada ma per fortuna non ci sarebbero stati danni a strutture nè persone coinvolte.

Sono 15 i comuni che hanno sentito la scossa nel raggio di 20 km dall’epicentro.

Si tratta di Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo, Roma, Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano, Riano, Ciampino, Tivoli, Castelnuovo di Porto, Sacrofano, Palombara Sabina, Frascati, Formello e Capena.