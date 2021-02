“Ciò che è accaduto l’altra sera in via Verdi è un fatto grave per molti aspetti. Perché si è trattato di un atto di violenza gratuita e insensata. Perché la scelta della vittima è stata del tutto “casuale”. Perché a compiere l’atto sono stati minorenni. Per le conseguenze che ha avuto sul ragazzo colpito, che probabilmente sarà costretto a portare sul suo volto il segno di quell’atto schifoso e vigliacco per tutta la vita”.

Una posizione chiara e netta di condanna quella del sindaco di Aprilia Antinio Terra, riguardo all’aggressione subita da un giovane ad opera di alcuni coetanei in quello che, in America, chiamano knockout game…

“Questa mattina – continua il sindaco di Aprilia – ho avuto modo di confrontarmi con l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Elvis Martino e con l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia, che già nella giornata di ieri si erano interessati al fatto con particolare riguardo per le condizioni della giovane vittima.

Abbiamo condiviso la necessità (persino l’urgenza) non solo di condannare pubblicamente quanto accaduto, ma anche di promuovere azioni, spazi e momenti di confronto con le realtà sociali, le forze dell’ordine e le istituzioni scolastiche ed educative della Città, per progettare strumenti di contrasto e prevenzione nei confronti di questa violenza cieca e assolutamente folle. Sono certo che solo un impegno corale e comunitario possa esserne l’antidoto.

Ringrazio i Carabinieri di Aprilia cha hanno risposto prontamente, assicurando da subito il massimo impegno nelle indagini. Seguiamo con apprensione le condizioni del ragazzo, vittima di questo gesto sconsiderato. A lui rivolgiamo i nostri migliori auguri di guarigione”.