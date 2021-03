I carabinieri stanno indagando, anche sul posto, in merito all’attentato costato la vita al collega Vittorio Iacovacci, di Sonnino, ed all’ambasciatore Luca Attanasio, lo scorso 22 febbraio in Congo.

Dalle testimonianze dei sopravvissuti, una cosa appare chiara: anche in quella situazione al limite, Iacovacci non si è sottratto al suo dovere, ed è morto nel tentativo di portare il diplomatico lontano dal fuoco degli assalitori e dei ranger. I due sono caduti durante un’imboscata tesa al convoglio Onu del World Food Programme (Wfp) col quale viaggiavano. Non si è trattato, quindi, di una esecuzione.

Per il giovane carabiniere, quindi, può a buon diritto essere usata la parola eroe. Ma d’altro canto conoscenti e superiori non avevano alcuno dubbio che il comportamento di Iacovacci fosse stato di questo tipo, visto il suo altissimo senso del dovere.

Questa è una delle poche certezze con le quali sono tornai in Italia gli investigatori dei carabinieri che sono stati in Africa nel tentativo di ricostruire cosa accadde quel giorno.

Una missione di cinque giorni, quella dei Ros direttamente sul posto dell’imboscata, durante la quale è stato ascoltato anche Rocco Leone, vice direttore del Pam in Congo, uno dei sopravvissuti all’agguato.

Resta ora da accertare quale possa essere la matrice dell’assalto e sul perché fosse stato organizzata una missione per sequestrare l’ambasciatore. Per questo potrebbe partire per il Congo una nuova missione, alla ricerca di nuove informazioni per accertare, una volta per tutte, la verità.

Intanto, i pm di Roma che curano l’inchiesta stanno cercando di ottenere anche gli atti delle indagini svolte dalle autorità del paese africano.