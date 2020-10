Aveva causato un incidente stradale lo scorso 3 ottobre.

Ieri i carabinieri di SS Cosma e Damiano lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica”.

Si tratta di un 50enne della provincia di Frosinone risultato positivo all’alcool test effettuato presso l’ospedale civile di Formia, dove era stato trasportato in seguito al violento urto.