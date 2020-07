Un 30enne di Formia è stato arrestato a Minturno questa mattina dai carabinieri.

In particolare i militari operanti intervenivano sull’Appia, a seguito di richiesta telefonica al 112 per dare ausilio al personale del 118, che stava prestando soccorso all’uomo, in evidente stato di ebbrezza.

Sul posto, il 30enne, aggrediva fisicamente i militari procurando loro delle lesioni, vendendo poi bloccato con l’ausilio di altre pattuglie intervenute.

L’uomo è stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Scauri in attesa del rito direttissimo.