E’ stata inaugurata ieri la sede del comitato elettorale di Beniamino Maschietto sindaco, in vista delle elezioni amministrative 2020 che si terranno a Fondi.

Tra i presenti , molti sostenitori del candidato sindaco, e diversi esponenti di spicco del centro destra provinciale. Tra tutti il coordinatore regionale di Forza Italia il senatore Claudio Fazzone, il coordinatore regionale della Lega l’onorevole Francesco Zicchieri, l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo (già sindaco della città), l’europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi, il sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano (Forza Italia) e il responsabile provinciale di Forza Italia e consigliere comunale di Latina Alessandro Calvi.

Ognuno ci ha tenuto a fare i propri auguri al candidato sindaco, garantendo il proprio impegno per sostenere la candidatura.

La chiusura è stata riservata proprio a Maschietto, visibilmente emozionato: “A concorrere con me ci sono sette liste formate da persone competenti, determinate e capaci. Per me è un grande onore poterle rappresentare. Credo che il motto “Avanti Insieme” dica tutto e ci caratterizzi totalmente. Questa coalizione non ha intenzione di fermarsi o di fare promesse vane, noi saremo sempre a disposizione della città mettendoci cuore e anima. Vogliamo continuare ad essere accanto ad ogni cittadino come abbiamo sempre fatto. La mia prerogativa sarà puntare sul recupero e valorizzazione del centro storico, del lago, sui servizi sociali, sullo sviluppo urbanistico della città, sugli spazi pubblici, sui beni paesaggistici e ambientali, sulle politiche della mobilità e della viabilità, sulle opere pubbliche, per migliorare la qualità della vita della città e per renderla più attrattiva e decorosa».

La sede del comitato è in via A. Gramsci 29A.