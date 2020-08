In un messaggio video affidato al suo profilo Facebook, la titolare del locale Centoundici di via del Lido di Latina, chiede alle autorità il motivo per cui non le hanno ancora fatto riaprire il locale.

Ricordiamo che era stato il sindaco a disporre la chiusura del Centoundici perché alcuni avventori erano risultati positivi al coronavirus.

La stessa proprietaria ha informato, poi, che il genitore del neo laureato, che ha festeggiato al locale il proprio traguardo, ha chiamato scusandosi per l’accaduto. Un gesto che è stato ovviamente molto ben accetto.

La stessa persona ha anche comunicato che coloro ch erano ala locale il 28 si sono tutti sottoposti a tampone risultando negativi.

Insomma, l’allarme sembra rientrato, solo che il Centoundici è ancora chiuso. “Sabato scorso abbiamo subito provveduto alla sanificazione – conclude la titolare – e ci siamo sottoposti ai tamponi. Abbiamo inviato alla Asl tutti i documenti richiesti. Restiamo in attesa”.