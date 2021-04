Il Comune di Bassiano in collaborazione con il Centro di Documentazione Europea di Bassiano (CDE Bassiano), con il Centro di Documentazione Europea del Verbano-Cusio-Ossola, il Movimento Federalista Europeo – Gioventù Federalista Europea sez. Latina, l’Associazione ARS.UNI.VCO e l’Associazione ASIT hanno organizzato un webinar nell’ambito del Programma assegnato all’ente attraverso il bando del Consiglio regionale del Lazio.

Le iniziative proposte, che sono state accolte dalla Regione Lazio (in linea con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 30 novembre 2020, n. 161), promuovono la conoscenza e la diffusione dei valori comuni europei, dei diritti nella cittadinanza europea e della storia dell’integrazione europea al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini, specialmente delle giovani generazioni, alla vita democratica dell’Unione europea e per contribuire allo sviluppo delle conoscenze civiche e ad accrescere il senso di appartenenza all’Europea dei cittadini.

Nel rispetto delle misure nazionali e regionali previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività si svolgeranno in videoconferenze, meeting on line, webinar.

Le attività, per la cui realizzazione è stato concesso il contributo regionale, si riferiscono ai seguenti ambiti di intervento: – iniziative per la diffusione della conoscenza dei valori e dei diritti comuni europei, dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e dell’importanza dello sviluppo dell’integrazione europea; – iniziative per la promozione della memoria e sugli eventi storici che hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea a cominciare dal Manifesto di Ventotene; – iniziative per la promozione dei temi europei e per sensibilizzare le giovani generazioni sulle priorità politiche europee, in particolare, sulle sfide rappresentate dal Green Deal europeo per affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente; – iniziative per la promozione di un nuovo modo di comunicare l’Europa e degli importanti risultati conseguiti e per combattere la disinformazione e il fenomeno delle fake news; – iniziative per la promozione di incontri e dibattiti informati sul futuro dell’Europa, sui principi della tutela dello stato di diritto e sul ruolo delle Regioni in Europa per lo sviluppo dell’integrazione europea; – iniziative per la promozione della conoscenza del processo di partecipazione delle Regioni alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea per permettere ai cittadini, specialmente ai giovani, di comprendere meglio il processo di elaborazione delle politiche dell’Unione europea; – iniziative per la diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dai programmi europei per i cittadini, in particolare, per la partecipazione dei giovani ai programmi europei di studio, formazione e mobilità.

La partecipazione alle attività è libera. Su richiesta è rilasciato attestato di partecipazione, anche a singoli incontri.

Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta sulla pagina facebook della Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio” e CDE Bassiano

Questo il programma completo:

Incontri webinar

1° “Europa 2021” (temi generali): relatore prof. Gianfranco Pasquino, emerito Univ. Bologna, politologo – 20 aprile 2021 – orario 17-18,30

2° “Le istituzioni dell’Unione europea” (temi generali; tema trasversale della CoFoE: capacità dell’UE di realizzare le priorità politiche, tra le quali legiferare meglio, l’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità): relatore prof.ssa Susanna Cafaro, Univ. Salento – 22 aprile 2021 – orario 17-18,30

3° “La coscienza degli europei” (temi generali): relatore avv. Michele Gerace, ideatore della Scuola sulla complessità – 24 aprile – orario 10-11,30

4° “Le politiche dell’Unione europea” (temi generali): relatore Vito Borrelli, vice capo Rappresentanza Commissione EU in Italia – 26 aprile – orario 17-18,30

5° “Europrogettazione” (temi generali): relatore Adriana Calì, Esperto progetti europei e open innovazione, Lazio Innova – 3 maggio 2021 – orario 17-18,30

6° “Next Generation EU” (temi della CoFoE: – la costruzione di un continente sano; – l’equità sociale, l’uguaglianza e la solidarietà intergenerazionale; – la trasformazione digitale dell’Europa; la sicurezza) relatore Mario Leone, Direttore Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli – 6 maggio – orario 17-18,30

7° “L’Unione europea e lo stato di diritto, la crisi migratoria e la Brexit” (temi della CoFoE: – i diritti e valori europei, tra cui lo Stato di diritto; – le sfide migratorie; – il ruolo dell’UE nel mondo): relatore Maria Gabriella Taboga, laureanda Relazioni internazionali Univ. Sapienza Roma, Gioventù Federalista Europea, Latina e Raffaele Vallefuoco, Movimento Federalista Europeo, Latina – 8 maggio 2021 – orario 17-18,30

8° “L’Unione europea oggi. Le nuove sfide e le prospettive dell’UE” (temi della CoFoE: – la lotta contro il cambiamento climatico e le sfide ambientali; – un’economia al servizio per le persone; – le fondamenta democratiche e come rafforzare i processi democratici dell’UE) relatore prof. Alberto Majocchi, emerito Univ. Pavia, economista – 11 maggio – orario 17-18,30

