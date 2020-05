Uno, nessuno, centomila. Pirandello ci ha insegnato che ognuno di noi rappresenta tanti attori sociali, siamo genitori, figli, lavoratori, atleti e tanto altro.

La vita ci ha insegnato ad assegnare ad ogni attore un proprio ambiente, l’ufficio al lavoratore, la casa al genitore/figlio, la palestra allo sportivo e si può continuare così per le tante sfaccettature della nostra personalità; costruendoci anche cerchie di amicizie differenziate a seconda di ciascuno dei nostri attori.

In questo periodo di Covid stavo riflettendo sulla sovrapposizione che si sta creando tra diversi di questi ruoli e sullo stress che emerge da questa situazione.

Da quando siamo chiusi a casa convivono nello stesso momento più funzioni siamo genitori e lavoratori allo stesso tempo e questo crea grande frustrazione perché non riusciamo ad esprimerci al meglio in ogni i nostro ruolo e, inoltre, ci rendiamo conto che spesso facciamo un pessimo lavoro nei diversi nostri compiti perché non vengono svolti in dimensioni diverse.

Il Covid sta mettendo a dura prova la nostra psiche e, sicuramente una cura efficace allo stress psicologico è lo sport, è un buon sonno serale, che funzionano da Reset naturali per la nostra mente che rischia di andare in tilt.

Dobbiamo imparare a ritagliare all’interno della nostra giornata momenti anche piccoli in cui cerchiamo di non sovrapporre i nostri ruoli sociali per riportare serenità nella nostra psiche.

Alla fine è tutta colpa di Pirandello e dei troppi attori che si annidano in ognuno di noi.