Patente falsa e guida senza licenza. Con queste accuse i carabinieri di Borgo Grappa hanno denunciato un cittadino tunisino, di 39 anni e residente a Nettuno, fermato la scorsa serata.

L’uomo, alla guida di un furgone, è stato fermato la scorsa serata per un controllo dai carabinieri di pattuglia.

Ha esibito la sua patente di guida che, però, dopo gli opportuni accertamenti, è risultata falsa. Non solo. I carabinieri accertavano anche il fatto che l’uomo non avesse mai conseguito la licenza per guidare.

Per questo, i militari denunciavano l’africano in stato di libertà per i reati di falso e ricettazione.

Il documento veniva sequestrato mentre il mezzo sottoposto a fermo amministrativo