Avrebbe messo a segno la tanto temuta truffa dello specchietto nel 2015. Oggi Paolo D. M., 41 anni, di Cerveteri, è stato rinviato a giudizio.

Si è svolta davanti al giudice del tribunale di Latina Giorgia Castriota, l’udienza preliminare per l’episodio che aveva visto vittima una donna sulla Pontina, all’altezza di Aprilia.

L’uomo, accusato di estorsione e difeso dall’avvocato Alberto Misiani, dovrà comparire per l’inizio del processo, il 22 settembre 2021, davanti al giudice monocratico Fosso.

Il 17 giugno del 2015 aveva accostato con la sua auto la signora minacciandola di fermarsi e accusandola di avergli provocato danni al veicolo. L’avrebbe poi costretta a consegnargli prima 50 euro e poi 120 euro prelevate al bancomat di Ardea. Per convincerla non avrebbe esitato a minacciarla che “non sarebbe più tornata a casa” se non avesse pagato.