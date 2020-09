Truffa ai danni di un’anziana lo scorso sabato a Sezze.

Approfittando di una nonna di ben 93 anni, alcuni balordi hanno deciso di raggirarla per farsi consegnare alcune migliaia di euro.

Tutto parte da una telefonata da parte di una ragazzo che si spaccia per il nipote della vittima. Avverte la nonna che in giornata dovrebbe arrivare un pacco da parte di un corriere ma che lui non potrà esserci per ritirarlo. La donna crede veramente di essere stata contattata dal nipote e segue le sue istruzioni.

La voce al telefono le dice di pagare il pacco con 4000 euro e di stare tranquilla che a sera, quando sarebbe andato a ritirare la merce, le avrebbe restituito i soldi. La donna protesta dicendo di non avere una tale cifra in casa, ma il malvivente al telefono è molto convincente ed alla fine si fa promettere di pagare una cifra intorno ai mille euro, in contanti e gioielli.

Nel pomeriggio avviene lo scambio, col finto corriere che si presenta alla sua porta per la consegna.

Quando, a sera inoltrata il nipote, che aveva tanta premura di farsi recapitare questo pacco, non è ancora passato la nonna, preoccupata, lo chiama. E a questo punto viene scoperto il raggiro. Il nipote, accorso in casa della nonna, apre il pacco scoprendo che contiene due confezioni di zucchero: costate la bellezza di 1000 euro…

A questo punto scatta la denuncia ai carabinieri di Sezze. La donna racconta tutto nei dettagli ed ora starà agli uomini del maresciallo Salvatore Barbagallo risalire all’autore, o agli autori, di un gesto tanto ignobile.