E’ stato fermato, ieri pomeriggio, dai carabinieri del Norm di Aprilia che operavano un servizio specifico finalizzato al contrasto dello spaccio di droga.

Si tratta di un 24 enne di Velletri che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 400 grammi di “marijuana”, 60 grammi di “hashish” e materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto posto in sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio con rito direttissimo.