I furti in casa nel periodo delle restrizioni… Diciamolo, prima era molto più facile. Aspettavi che la tale famiglia andasse fuori per il fine settimana e non avevi problemi a ripulirgli l’appartamento. Adesso, con le restrizioni, fare il ladro è diventato un mestiere stressante e pericoloso.

Le abitudini dei padroni di casa cambiano, e quelle dei ladri anche. Tanto è vero che adesso il momento preferito per effettuare i colpi è diventato quello dell’imbrunire. La protezione del buio, unita all’assenza delle persone da casa (che sono ancora a lavorare, oppure sono andate a fare spesa), fa preferire quella fascia oraria, diciamo dalle 17 e 30 alle 18 e 30.

Proprio come successo l’altra sera alle porte di Borgo Faiti. Casa isolata, buio, con la sola differenza che la padrona di casa si è trovata a rincasare e così i male intenzionati, hanno mollato il malloppo e si sono dati alla fuga.

Non ci sono più i lavoretti facili di una volta e questo 2020, quindi, dal punto divista lavorativo, rischia di diventare un anno da ricordare tra i più brutti non solo gli addetti al turismo ed alla ristorazione…