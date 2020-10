Un’ordinanza che era nell’aria ormai da alcuni giorni.

L’impennata di contagi in atto, che colloca la regione Lazio tra quelle maggiormente colpite dal numero quotidiano di positivi rilevati, imponeva ed impone una stretta.

Le raccomandazioni sono passate inosservate. la soglia di attenzione si è abbassata e, soprattutto, tra i ragazzi la situazione è presa sottogamba.

A dimostrarlo il fatto che, nonostante tutto, si continui ad indossare poco e male la mascherina, a non rispettare le soglie di distanziamento, a dare luogo a feste e assembramenti che stanno facendo schizzare gli indici ben oltre la soglia di tolleranza.

Ecco quindi che si sta definendo una nuova ordinanza, che dovrebbe essere firmata già in serata dal presidente Zingaretti, con cui si prevedono nuove strette.

In particolare sarà introdotto, come già accaduto in altre regioni, il coprifuoco da mezzanotte alle 5 di mattina.

La didattica a distanza al 75% nelle universita’ salvaguardando matricole e laboratori scientifici ed al 50% per i licei, in particolare per il triennio.

L’ordinanza dovrebbe entrare in vigore da venerdì e per una durata di trenta giorni. Tutte le misure sono state prese dopo aver ascoltato i sindaci del Lazio, l’Anci e la Conferenza dei rettori.