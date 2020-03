“Siamo a disposizione dei cittadini e del Comune di Latina per renderci portavoce nei tavoli preposti di qualsiasi necessità come stiamo dimostrando dal Parlamento italiano a quello europeo fino alla Regione Lazio”.

Questo il commento del capogruppo regionale della Lega, Orlando Angelo Tripodi, che ringrazia il sindaco di Latina Damiano Coletta per l’invito alla videoconferenza, svoltasi oggi pomeriggio, con i rappresentanti istituzionali del territorio.

”Però crediamo – sostiene Tripodi – che le possibili iniziative a favore delle famiglie bisognose e delle imprese debbano essere discusse in consiglio comunale e nelle rispettive commissioni, con la speranza che l’amministrazione Coletta sia aperta al dialogo con i nostri consiglieri Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta dando vita ad un modello virtuoso e positivo per la comunità in un momento così tragico. Chiediamo lealtà, rispetto e fiducia al fine di mettere in campo un gioco di squadra capace di garantire ancora una volta un futuro migliore alla nostra terra”.