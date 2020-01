Lotta all’evasione e riscossione certa dei tributi locali.

Sono gli obiettivi alla base dell’esternalizzazione del servizio comunale di recupero dei pagamenti, approvata dal consiglio comunale di Formia nell’ultima seduta del 2019.

Il comune di Formia affiderà quindi il servizio di riscossione di tasse e imposte ad una società esterna, anche a fronte delle difficoltà incontrate dall’ufficio tributi nei controlli sul territorio e negli accertamenti nei confronti dei contribuenti, come aveva già relazionato in un precedente consiglio comunale il sindaco Paolo Villa, mettendo in evidenza criticità in particolar modo nel servizio affissioni nei giorni festivi.

L’esternalizzazione riguarderà la riscossione dei cosiddetti tributi minori come Tari giornaliera, imposta sulle affissioni, occupazione del suolo pubblico.

Il consiglio comunale ha approvato il punto all’ordine del giorno all’unanimità.