A causa di lavori sulla tratta ferroviaria Roma – Napoli via Formia, dalle 00.10 di venerdì 9 alle 3 di lunedì 12 aprile, la circolazione è sospesa tra le stazioni di Priverno e Cisterna.

I treni Intercity e Intercity Notte seguono il percorso via Cassino e subiscono variazioni di numerazione, di orario con le fermate straordinarie di Frosinone e Cassino. Non effettuano le fermate di Latina, Formia -Gaeta e Aversa collegate con servizio bus da Formia a Cassino (e viceversa) senza fermate intermedie; da Latina a Frosinone (e viceversa) senza fermate intermedie.

Per quanto riguarda invece i treni regionali della linea Roma-Napoli via Formia alcuni seguono il percorso via Cassino e subiscono variazioni di numerazione, di orario e di fermate. Tra le stazioni di Caserta e Villa Literno/Aversa è previsto un servizio bus. Alcuni sono cancellati tra Priverno e Cisterna e sostituiti con servizio di bus navetta: da Cisterna di Latina a Priverno (e viceversa) senza fermate intermedie; da Cisterna a Priverno (e viceversa) con fermate a Latina e Sezze; da Cisterna a Latina (e viceversa).

I treni regionali della relazione Roma – Benevento via Formia seguono il percorso via Cassino e subiscono variazioni di numerazione, di orario e di fermate. Tra le stazioni di Caserta e Villa Literno/Aversa è previsto un servizio bus.

Alcuni treni regionali delle relazioni Roma-Cassino-Caserta-Benevento, Roma-Frascati, Cassino-Avezzano, Potenza-Salerno, CassinoVairano-Caserta-Napoli e Roccaravindola-Napoli, infine subiscono variazioni di numerazione e orario.