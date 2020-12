Sono state tre ragazze, o meglio, ragazzine di Latina, rispettivamente di 10, 11 e 12 anni le protagoniste assolute dei campionati femminili assoluti di dama. Si, assoluti, ovvero campionati ai quali hanno partecipato anche gli adulti.

Margherita Aielli, Giorgia Senesi e Linda Piccinini rappresentano ai massimi livelli la scuola di dama di Latina e si sono portate a casa titoli e riconoscimenti molto importanti: Margherita è risultata prima nel campionato femminile di dama italiana, e Linda e Giorgia prime ex aequo a pari merito nei campionati femminili italiani di dama internazionale.

“Stiamo raccogliendo i frutti di quanto seminato, questi risultati ci fanno capire che siamo sulla strada giusta” – ha detto in una intervista al Corriere della Sera Carlo Andrea Bordini, presidente della Federdama. E le soddisfazioni, per Latina in campo damistico, siamo sicuri, non finiscono certo qui.