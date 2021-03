Stanno per arrivare alla darsena di Porto Salvo a Gaeta, tre raccoglitori di rifiuti galleggianti con un brevetto australiano, denominati “Seabin Project”.

Si tratta di un provvedimento preso dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale a favore del miglioramento ambientale della sicurezza delle imbarcazioni da pesca. I fondi arrivano dalla comunità europea e l’Adsp, proprio in questi giorni, ha concluso l’iter di gara.

I dispositivi “Seabin Project”, che hanno ottenuto dall’Adsp importanti riscontri in termini di funzionalità e sostenibilità ambientale anche all’interno del porto canale di Fiumicino, sono di fatto costituiti da un cesto raccoglitore immerso nell’acqua che, grazie al collegamento ad una pompa elettrica a basso consumo, viene dotato di un flusso di aspirazione continua ed autonoma per “catturare” i rifiuti galleggianti di piccolo taglio (da 0 a 60 centimetri) e i micro rifiuti. Si tratta, in particolar modo, delle plastiche e delle microplastiche sino a 2 millimetri che vengono raccolte all’interno di un sacchetto composto da fibre naturali.

Questo tipo di pattumiere galleggiante ed automatizzato è dotato di un filtro separatore che ripulisce l’acqua rimessa in mare e di un sacchetto che, una volta riempito, dovrà essere svuotato dalla ditta concessionaria dell’Adsp per il successivo avvio a discarica del contenuto. Questi impianti inoltre hanno un inesistente impatto ambientale e hanno soprattutto la capacità di assorbire idrocarburi dispersi in galleggiamento ripulendo di fatto lo specchio acqueo della darsena Porto Salvo di Gaeta. L’installazione dei tre “Seabin Project” segue un altro intervento promosso ed appaltato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, quello della pulizia dei fondali antistanti la banchina di riva e del molo di sopraflutto della stessa darsena.