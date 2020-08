Una gita in uno dei posti più belli e suggestivi d’Italia, la Valtellina, si è trasformata in tragedia, ieri pomeriggio.

Una frana, a Chiareggio località di Chiesa in Valmalenco in provincia di Sondrio, verso le 17.15, ha travolto due auto che proprio in quel momento transitavano sul posto.

A perdere la vita Gianluca Pasqualone, 45 anni, originario di Aprilia, e da 5 anni trasferitosi a Comabbio, in provincia di Varese. In terra pontina gestiva, insieme alla famiglia, un laboratorio tessile. Poi il trasferimento in lombardia, con la moglie Silvia Brocca, di 41 anni, anche lei deceduta in seguito alla frana.

In auto con loro c’erano due bambini. Il più piccolo, di 5 anni, figlio della coppia, si è salvato ma è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La seconda, di 10 anni, non ce l’ha fatta. I genitori della bimba viaggiavano nella seconda auto coinvolta.

Proprio il padre della piccola, nel disperato tentativo di soccorrerla, è rimasto coinvolto nella frana tanto da costringere i sanitari a ricoverarlo all’ospedale di Lecco per le ferite riportate.

Sul posto grosso sforzo dei soccorsi del 118 che sono intervenuti con tre elicotteri, ambulanze e auto mediche.