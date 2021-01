Il trasporto pubblico di Terracina si adegua ad orari degli ingressi scolastici diversificati. Sono 14 le corse aggiuntive programmate dal 18 gennaio.

“Abbiamo cercato di venire incontro alle nuove esigenze degli studenti – ha detto l’assessore Gianni Annarelli – riconcependo l’orario del trasporto pubblico cittadino con 14 corse aggiuntive, tutte riguardanti i percorsi da e per le periferie, comprese quelle per la stazione Monte San Biagio-Terracina Mare.

La volontà dell’amministrazione è quella di rendere compatibile il Tpl con le esigenze degli studenti e delle loro famiglie in un periodo particolarmente delicato che richiede lo sforzo da parte di tutti. Conciliare i nuovi orari, tenendo in equilibrio costi e condizioni contrattuali non è così semplice. I nuovi orari sono in vigore dal 18 gennaio e se si dovesse verificare la necessità di aggiustamenti siamo disponibili a rivedere quanto stabilito, così come eventuali disservizi che chiediamo di segnalare”.

Le linee interessate sono la D1, G1, I, M1, T, T1, MSB e MSB1 e il nuovo orario è scaricabile dal sito https://www.cotri.eu/wp-content/uploads/2021/01/ORARI-invernali-2020-covid.xls-1.pdf