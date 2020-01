Troppe incognite sul trasporto pubblico locale a Latina ed una sola certezza, il costo del biglietto è aumentato e i cittadini non hanno gradito la novità che il 2020 ha portato con se.

Il tutto mentre, stando al capitolato del bando del trasporto pubblico, vinto dalla CSC, la percentuale di incasso del Comune è passata dal 9% al 3% sui biglietti venduti.

La previsione di vendita di biglietti, tessere e abbonamenti di rete, riportate nel capitolato era di 4.513.000 euro, importo ampiamente sottostimato.

“Sta di fatto che la CSC ha incassato nei primi 12 mesi di gestione 1,3 milioni di euro. Moltiplicando l’incasso del primo anno per i 6 anni – spiega Sergio Sciaudone, Partito comunista – di gestione raggiungeremmo una cifra ampiamente superiore a quella prevista dal capitolato. Fin qui niente di male, se non fosse che il Comune riceve, stando sempre al capitolato, un aggio minore del 6% rispetto alla precedente gestione che, ricalcolato sui numeri presentati fino ad ora dalla CSC, significherebbe una perdita per l’ente di circa 450 mila euro in 6 anni”.

Di macchinette per l’emissione dei biglietti non se ne vede l’ombra, costringendo gli utenti a pagare 70 centesimi in più per l’acquisto a bordo del documento di viaggio, ed ora arriva l’aumento.

“In compenso, nonostante vi siano maggiori introiti, i lavoratori in questi mesi hanno lamentano che “una parte del personale non ha la quota di stipendio di primo e di secondo livello”, circa 200 euro mensili. Partendo da questi presupposti, attenendoci al capitolato e viste le maggiori entrate, il Comune ha la possibilità di rimodulare per il 20%, su una base di 1 682 000 di km previsti, le corse degli autobus per migliorare il servizio. Ma quello che ci lascia più perplessi è che molto probabilmente Latina non è considerata una città del Lazio ma del Regno delle Due Sicilie, poiché a Latina non esiste i biglietto integrato regionale (BIRG) che comprenda il viaggio dalla città alla stazione ferroviaria”.

Questo nonostante nel capitolato si faccia specifico riferimento a questa possibilità.

“In linea con le indicazioni della Regione Lazio è tenuta a favorire tutte le iniziative inerenti l’estensione al servizio di tariffazione integrata con altre modalità di trasporto (Cotral, FS ecc.)…”. Chiediamo quindi l’immediata attivazione – conclude Sergio Sciaudone – dell’ente di piazza del Popolo perché si attui quanto previsto dal capitolato, perché questo significherebbe abbassare i costi per i pendolari di Latina ma anche per le persone che si spostano per studio o per lavoro a Latina”.