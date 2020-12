Le grandi città spesso offrono possibilità lavorative importanti. Per fare un esempio concreto, spesso ci si trasferisce nella Capitale o a Milano per curare la propria professione, dunque significa che bisogna pensare ad alcune incombenze. Fra le più importanti si trova ovviamente il trasloco, una fase da curare con grande attenzione, e che non va mai sottovalutata.

In teoria il trasloco in una grande città dovrebbe essere semplice, ma in questo periodo nulla lo è, e anche le cose in apparenza facili possono nascondere parecchie insidie. Bisogna infatti controllare sempre cosa dicono i DPCM e quali sono le misure che potrebbero limitare gli spostamenti in un determinato periodo dell’anno.

Consigli per un trasloco senza stress

Roma è una città nota per il pendolarismo, dunque ci potrebbero essere delle buone opportunità per trovare casa in provincia, ma è sempre meglio traslocare direttamente nella Capitale. Si tratta infatti di una città enorme, e raggiungere il posto di lavoro potrebbe non essere semplice. Ma come si fa ad affrontare l’impegno più stressante, ovvero il trasloco? Si suggerisce di fare attenzione durante l’impacchettamento delle scatole, segnando sempre il loro contenuto, così da mantenere il polso della situazione e da facilitare la vita quando andremo ad aprirle. Bisogna poi fare un’importante distinzione: chi viene da città vicine sicuramente dovrà calcola con cura distanze e capire come muoversi per portare tutto il necessario.

Chi ha invece la necessità di tornare dall’estero può approfittare dei servizi di traslochi internazionali verso Roma di blissmoving.com, ad esempio. In questo modo potrà spostare l’attenzione su altri dettagli fondamentali per trovarsi al meglio. A partire da una robusta selezione all’ingresso: meglio buttare tutto il possibile, è l’occasione giusta. Attenzione anche alla salute degli animali domestici, che soffrono lo stress e che capiscono subito quando c’è tensione in casa, complicando ancor di più le cose. Infine, occhio a non perdere per strada i documenti più importanti.

I DPCM possono intralciare i piani?

È impossibile fare una previsione realistica di ciò che si potrà o non si potrà fare. Di certo durante le feste è meglio affrontare con cura un trasloco, sia per via del Natale, sia perché la situazione potrebbe cambiare, dopo aver spinto tutte le regioni in zona rossa per qualche giorno. Il DPCM ufficiale ha avuto una lunga gestazione, dato che si sono dibattte le misure più importanti in termini di coprifuoco e di apertura/chiusura delle attività. Attenzione ai giorni di zona rossa e alle possibilità che ci sono in queste condizioni. È un buon modo per capire quali saranno le date di un ritorno alla “normalità”, così da poter affrontare senza problemi il trasloco.